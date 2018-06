Hannover

Am 29. Juli lädt die HAZ gemeinsam mit eichels: Event zur zweiten Jedermann-Tour ein. Im Rahmen der „ProAm“-Tage wird eine 32 Kilometer lange HAZ-Tour angeboten. Dabei geht es durch Hemmingen und Pattensen. Die gemeinsame Tour richtet sich an Freizeitsportler, entsprechend wird eine Mindestgeschwindigkeit von 15 Stundenkilometer in der Stunde vorausgesetzt. Die Tour ist zudem offen für E-Bikes. Los geht’s am Neuen Rathaus.

Als Vorbereitung für die Tour und das gesamte „ProAm“-Programm mit diversen Rennen und Touren laden Veranstalter und HAZ-Redaktion am kommenden Montag zu einem Info-Abend für letzte Fragen ein. Dabei gibt Christian Leben, sportlicher Leiter des „ProAm“ Tipps für das richtige Training, das Ernährungsverhalten am Renntag selbst, passende Kleidung und Rad. Dazu ist Dr. Hendrik Eggers zu Gast. Der Amateur-Radsportler ist Experte für Ernährungsfragen für Sportler und Gesundheitsaspekte. Tim Gerstenberger präsentiert zudem die Kampagne „Lust auf Fahrrad“ und gibt Tipps, wo man auch außerhalb der „ProAm“-Tage Radsport betreiben kann. Die Vorbereitungsveranstaltung beginnt am Montag um 17.30 Uhr und ist natürlich kostenlos. Die Veranstaltung läuft auf dem Hof an der Kleinen Düwelstraße 21.

Die „ProAm“-Tage beginnen am Sonntag passend zum Abschluss der Tour de France mit mehreren Jedermannrennen. Es gibt Touren von 110 und 68 Kilometer Länge. Bei der HAZ-Rundfahrt sind es 32 Kilometer. Am Montag darauf beginnt die „Nacht von Hannover“ – das Radrennen für Profis. Zugesagt haben zum Beispiel Sprinterstar André Greipel, sein Edelhelfer Marcel Sieberg und die Nachwuchshoffnung Rick Zabel. Weitere Informationen zum Radrennen finden Interessierte schon jetzt unter proam-hannover.de.

Von Jan Sedelies