Hannover

Der Jahreswechsel von 1978 zu 1979 brachte vor allem eisige Winde und Kälte. Riesige Schneemengen sorgten für ausfallende Heizungen und unpassierbare Straßen. HAZ-Leser Karl Thomas Seidler hielt im Kälte-Chaos fest, wie zum Beispiel ein Lastwagen in einer Schneewehe feststeckte. Leser Andreas Schmidt fotografierte mit seiner ersten vernünftigen Kamera von Schnee bedeckte Straßenbahnen am Üstra-Betriebshof an der Peiner Straße. Die HAZ-Redaktion sucht derzeit solche Bilder und Erinnerungen an die Schneetage vor 40 Jahren für eine kleine Serie zum „Winter 1978/1979“. Sie können uns diese per E-Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Wintererinnerung“ schicken. Fotos sollten mindestens ein MB groß sein. Für Postsendungen nutzen Sie bitte die Adresse: HAZ-Redaktion, August-Madsack-Straße 1, 30559 Hannover. Wir freuen uns auf ihre Zuschriften!

Von Jan Sedelies