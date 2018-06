Langenhagen

Am Flughafen Langenhagen ist eine 31-Jährige an der Passkontrolle aufgehalten worden. Die junge Frau wollte am Mittwoch eigentlich ins türkische Antalya fliegen, allerdings lag gegen sie ein offener Haftbefehl vor. Sie war im Februar wegen Betruges und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt worden – die sie nie vollständig beglichen hatte. Außerdem hatte die 31-Jährige den Termin für die stattdessen fällige Freiheitsstrafe ignoriert. Da sie am Flughafen allerdings kurzfristig die restlichen 1120 Euro zahlen konnte, entging die Frau den 56 Tagen Gefängnis und konnte ihre Türkeireise antreten.

Von Peer Hellerling