Hannover

Ein Motorroller ist am Montagabend in Hainholz in Flammen aufgegangen. Inzwischen haben die Ermittlungen der Polizei ergeben, dass es sich dabei um vorsätzliche Brandstiftung handelt. Die Beamten suchen Zeugen.

Ein Passant hatte den brennenden Roller gegen 23 Uhr auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus an der Voltmerstraße entdeckt. Er verständigte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell löschen. Der Roller wurde dennoch vollständig zerstört. Den Schaden beziffern die Ermittler auf rund 500 Euro. Hinweise zu dem Vorfall nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von tm