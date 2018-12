Hannover

Bei einer Auseinandersetzung am Sonnabendmorgen in Hainholz sind nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein Mann getötet und ein weiterer Mann und eine Frau verletzt worden. Die drei waren dmnach in einer Wohnung an der Schulenburger Landstraße in Streit geraten.

Im Verlauf der Auseinandersetzung zog einer der Männer eine Waffe und stach auf den anderen Mann ein. Dabei verletzte er seinen Kontrahenten tödlich. Der Angreifer zog sich bei der Attacke schwere Verletzungen zu und wird derzeit in einer Klinik behandelt. Auch die Frau erlitt bei dem Angriff Verletzungen und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Sie war nach der Tat aus der Wohnung geflüchtet und hatte auf der Straße um Hilfe gerufen. Mitarbeiter einer Bäckerei in der Nähe verständigten dann die Polizei. Auch der mutmaßliche Tatverdächtige flüchtet aus der Wohnung, brach aber vor dem Gebäude zusammen und konnte so festgenommen werden.

Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Vieles deutet aber bislang darauf hin, dass es sich um eine Beziehungstat handelt. Die Kripo ist seit 9. 30 Uhr vor Ort. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes.

Von Tobias Morchner