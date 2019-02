Hannover

Ein Streit zwischen mehreren Jugendlichen ist am Freitagabend in der Innenstadt eskaliert. Ein 18-jähriger Afghane wurde dabei schwer verletzt, erlag später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Ein weiterer 18-Jähriger schwebt noch in Lebensgefahr. Zwei weitere Opfer trugen leichte Verletzungen davon. Die genauen Umstände der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts aufgenommen.

Täter stachen unvermittelt auf ihre Opfer ein

Die Meinungsverschiedenheit spitzte sich um kurz nach 22 Uhr vor der Staatsoper zu. Eine größere Gruppe junger Männer und Heranwachsender, darunter auch die späteren Opfer, hatte auf den Treppen vor der Oper gesessen. Plötzlich kamen zwei bislang unbekannte Männer und stachen unvermittelt mit spitzen Gegenständen, vermutlich Messern, auf die Männer vor der Oper ein. Die drei 18-Jährigen und ein 23-Jähriger versuchten, vor den Angreifern zu fliehen, und rannten hinter die Oper. Tatsächlich ließen die Täter dort von ihren Opfern ab und flüchteten. Die Fahndung nach den Messerstechern verlief erfolglos.

Für den 18-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Sonnabend in einer Klinik. Der zweite Schwerverletzte wurde notoperiert und schwebt noch in Lebensgefahr. Die beiden anderen Opfer trugen nur leichte Verletzungen davon. Obwohl die Polizeidirektion Hannover an diesem Abend erstmals ihr Einsatzgeschehen über den Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte, fand dieses Verbrechen dort keine Erwähnung.

Kripo sucht Zeugen der Messer-Attacke

Inzwischen suchen die Ermittler Zeugen des Vorfalls. Die Täter sind etwa 1,70 Meter groß und schlank. Einer von ihnen hat kurze Haare und war dunkel gekleidet. Sein Komplize hat längere, schwarze Haare mit Seitenscheitel, trug ein rotes Hemd und blaue Jeans. Die Polizei wertet auch die Kameras, die im Bereich des Tatorts sind aus, um sich ein besseres Bild über die Abläufe der Tat machen zu können. Die Befragung der überlebenden Opfer gestaltet sich dagegen schwierig. Sie können, nach Angaben der Polizei, kaum deutsch, sodass Dolmetscher hinzugezogen werden müssen. Hinweise zu dem Verbrechen nimmt die Kripo unter (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner