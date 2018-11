Hannover

In einer Pizzeria an der Harenberger Straße (Limmer) ist am Freitagvormittag ein Kabelbrand ausgebrochen. Anwohner hatten gegen 11 Uhr Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer in einem Schaltkasten schnell löschen, das Restaurant hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht geöffnet. Verletzte gab es daher nach Feuerwehrangaben keine. Der Schaden allerdings wird auf rund 20.000 Euro geschätzt, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die 29 Feuerwehrleute waren bis etwa 12.15 Uhr im Einsatz.

Von pah