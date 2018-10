Hannover

In einem Mehrfamilienhaus am Domagkweg (Groß-Buchholz) ist am Sonntagmittag ein Küchenbrand ausgebrochen. Dichter Rauch drang aus Fenstern der zweiten Etage, die Feuerwehr rückte mit acht Fahrzeugen an. Unter Atemschutz konnte der Brand schnell gelöscht werden, Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt – sie hatten sich alle ins Freie retten können. Der Schaden in der Küche allerdings wird seitens der Retter auf rund 35.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von pah