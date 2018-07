Hannover

Deutlich mehr Menschen, als vom Bündnis „Seebrücke“ erwartet, protestieren am Sonnabendnachmittag in Hannovers Innenstadt gegen die europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik. 250 Teilnehmer waren im Vorfeld erwartet worden, gegen 14.30 Uhr hatten sich doppelt so viele Menschen am Opernplatz, dem Startpunkt des Proteszuges, eingefunden. „Seebrücke“ ist eine loser Zusammenschluss von politischen Parteien und zivilgesellschaftlichen Verbänden und Organisationen, die am Sonnabend in mehreren deutschen Städten zu Kundgebungen aufgerufen haben.

Initiator der hannoverschen Demo ist Paul Herbert. Er hatte die Veranstaltung eine Woche zuvor angemeldet. Anlass war der EU-Gipfel und die dort beschlossene Verschärfung der Flüchtlingspolitik. „Wir wollen ein Zeichen gegen die Abschottungspolitik setzen“, sagt er. „Es werden keine humanitären Lösungen diskutiert. Das wollen wir ändern.“

Auch Anne Kura und Liam Herrold von den Grünen haben sich dem Protestzug angeschlossen. Die Landesvorsitzende und der Regionsvorstand wollen ebenfalls ein Zeichen gegen die Abschottung setzen. „Die ’Seebrücke’ ist wichtig, um auch in der parlamentarischen Sommerpause zu zeigen, dass es eine aktive Bewegung gibt“, sagt Kura. Sowohl Initiator Herbert, wie auch Lerrold und Kura können sich vorstellen, auch in Zukunft Kundgebungen für die „Seebrücke“ zu organisieren. Termine für weitere Demos gibt es allerdings noch nicht.

Die 49-jährige Demo-Teilnehmerin Astrid Kaspers ist mit einem Schild mit der Aufschrift „Sommer, Sonne, Massensterben“ zum Opernplatz gekommen. „Ganz viele Menschen genießen gerade ihren Urlaub am Mittelmeer“, sagt sie. „Dort werden täglich tote Flüchtlinge angeschwemmt. Das finde ich mehr als gruselig.“

Die Kundgebung führte vom Opernplatz über den Bahnhofsvorplatz zum Steintor. An der Marktkirche soll es eine Abschlusskundgebung geben. Die Zug ist bis 17 Uhr angemeldet.

Von Manuel Behrens