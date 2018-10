Hannover

Die vermisste Frau aus der Südstadt ist wohlbehalten wieder aufgefunden worden. Ein Mann war am Abend auf die „offenbar verwirrte“ 66-Jährige an den Dreiecksteichen in Ricklingen aufmerksam geworden, wie die Polizei mitteilt. Gegen 18 Uhr rief der Passant die Polizei, die Beamten identifizierten die Frau als die seit dem Morgen vermisste 66-Jährige. Ein Rettungswagen brachte die Südstädterin anschließend in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung.

Die 66-Jährige wurde seit etwa 9.30 Uhr vermisst, eine erste Suche in der direkten Nachbarschaft ihrer Wohnung verlief erfolglos. Am späten Nachmittag entschied sich die Polizei schließlich, mit einem Zeugenaufruf und Foto nach der Vermissten zu suchen.

Von pah