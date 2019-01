Hannover

Die 71-jährige Christa E. aus Groß-Buchholz wird seit Freitag vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 17 Uhr von einer Nachbarin gesehen, seitdem ist sie verschwunden. Nun hat die Polizei ein Foto von Christa E. veröffentlicht und bittet um Mithilfe. Die Gesuchte ist 1,68 Meter groß, schlank und hat kurze, grau-blonde Haare. Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Lahe unter Telefon (0511) 109 33 17.

Christa E. aus Groß-Buchholz wird seit Freitag vermisst. Quelle: Polizei

Die Beamten setzten bereits einen sogenannten Mantrailer-Hund ein, der die Ermittler zum Mittellandkanal an der General-Wever-Straße führte. Darüber hinaus liegen Informationen vor, wonach sich Christa E. am Freitagvormittag am Laher Friedhof und am Altwarmbüchener See aufgehalten haben soll. Derzeit sucht die Polizei deshalb unter anderem mit einem Hubschrauber und einem Sonarboot nach der vermissten 71-Jährigen. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich E. möglicherweise umbringen möchte.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

(Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

0800 - 111 0 111 (ev.)

0800 - 111 0 222 (rk.)

0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail: unter www.telefonseelsorge.de

Von pah