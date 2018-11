Hannover

Die Laternen leuchten in Form eines Drachen, Kürbis oder Mondes – und auffällig viele tragen 96-Aufkleber. Donnerstag gegen Abend ziehen rund 2500 Kinder und ebenso viele Erwachsene mit einem Sankt Martin hoch zu Ross vom Opernhaus zum 96-Stadion. Der Fußballclub hat den Umzug zum 8. Mal mit Johnson Controls und dem Staatstheater Hannover veranstaltet. Sponsor Johnson Controls spendet für jedes teilnehmende Kind einen Euro an die Hannoversche Tafel. Der Verein verwendet das Geld zum Transport gespendeter Lebensmittel. „Die Kinder haben großen Spaß, und am Ende kommt noch etwas für den guten Zweck zusammen“, sagt 96-Spieler Edgar Prib, der sich mit Takuma Asano unter die Kinder mischt.

Von Bärbel Hilbig