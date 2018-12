Hannover-Herrenhausen/Garbsen

Auf der Autobahn 2 hat sich am späten Dienstagabend zwischen den Anschlussstellen Hannover-Herrenhausen und Garbsen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Kleintransporter fuhr fast ungebremst auf einen Schwerlastwagen auf. Dabei wurde der 32-jährige Fahrer des Kleinlasters laut Feuerwehr lebensgefährlich verletzt.

Auf der A 2 hat der Fahrer eines Kleintransporters bei einem Unfall etwa 300 Meter vor der Anschlussstelle Garbsen lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war der Lieferwagen gegen 23.10 Uhr auf der A 2 in Richtung Dortmund unterwegs. Zwischen Hannover-Herrenhausen und der Abfahrt zur Autobahnraststätte Garbsen prallte der Fahrer mit dem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf einen mit einem massiven Gegenstand beladenen Schwerlaster. Dabei zog sich der Fahrer des Kleintransporters schwere Verletzungen zu. Der 32-jährige Hannoveraner wurde nach einer ersten Versorgung in einem Rettungswagen mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus in Hannover transportiert. Der Fahrer des Sattelaufliegers blieb unverletzt. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren durch die Wucht des Aufpralls so sehr ineinander verkeilt, dass bei den Aufräumarbeiten schweres Gerät eingesetzt werden musste, um den Kleintransporter und den Schwerlastwagen zu trennen.

Während des Einsatzes der Rettungskräfte war die A 2 in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Höhe des Schadens an den beiden Fahrzeugen beziffern die Beamten auf rund 50.000 Euro. Am Kleinlaster entstand ein Totalschaden. Der LKW wurde im Heckbereich erheblich beschädigt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit acht Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an der Unfallstelle, teilte die Feuerwehr mit.

