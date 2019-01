Hannover

Die U-Bahn-Station am Aegi hat offenbar einen Dachschaden. Dort tropft Wasser von der Decke. Einige größere Wannen sind aufgestellt worden, um das eindringende Wasser aufzufangen. Der Bereich wurde abgesperrt, damit Passanten dort nicht ins Schlittern geraten.

„Das kommt bei heftigen Regenfällen, wie wir es zum Beispiel heute gehabt haben, schon mal vor“, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Auch an anderen Stationen sei es schon passiert, dass sich das Wasser bei Starkregen seinen Weg gesucht habe. „Das bedauern wir zutiefst für unsere Kunden“, sagt Iwannek. Am Montag werde sich die Üstra mit den Verantwortlichen der Infrastrukturgesellschaft Infa, der die Stadtbahnstationen gehören, zusammen setzen, um heraus zu finden, wie der Wasserschaden am Aegi behoben werden könne.

Von RND/güm/tm