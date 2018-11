Hannover

Es ist vermutlich nur ein kleiner Vorgeschmack auf die noch bevorstehenden Bauarbeiten: Am Maschsee bilden sich seit einigen Tagen auf der Straße Rudolf-von Bennigsen-Ufer vor allem morgens im Berufsverkehr immer wieder längere Staus. Insbesondere in der Zeit kurz vor dem Unterrichtsbeginn an den nahe gelegenen Schulen kommen Autofahrer dort wegen zweier Baustellen zwischen dem NDR-Funkhaus und dem Altenbekener Damm stellenweise kaum voran. Zwischen 7.30 und 8.30 Uhr kommt es auf dieser Strecke wegen der jeweils halbseitigen Sperrung auch regelmäßig zu gefährlichen Situationen für Radfahrer und Fußgänger: weil ungeduldige Autofahrer an den Ampelkreuzungen sowie an der Fußgängerampel vor dem Moocksgang immer wieder aufs Gas drücken, um noch vor den Rotphasen die Überwege zu passieren. Oft kommt es zudem zu Konfliktsituationen zwischen Autofahrern beim Einfädeln vor dem Beginn der Engpässe.

Zur Galerie Auf der Straße Rudolf-von-Bennigsen-Ufer bilden sich zurzeit zwischen dem NDR-Funkhaus und dem Altenbekener Damm wegen mehrerer Baustellen vor allem morgens im Berufsverkehr lange Staus.

Nach Angaben der Stadtverwaltung sind die Absperrungen und die damit verbunden Engstellen entlang einer rund 700 Meter langen Strecke wegen zweier Baustellen und einer noch geplanten Baumaßnahme notwendig. Demnach lässt Enercity vor dem NDR-Funkhaus an der Fußgängerampel im Bereich Moocksgang schon seit einigen Wochen Leitungsarbeiten für ein Fernwärmesystem erledigen. Auf der gegenüberliegenden Seite ist eine Baustelle eingerichtet, weil dort laut Stadt noch bis Montag, 26. November, die Gossen am Fahrbahnrand erneuert werden. Deshalb sei dort auch mit Einschränkungen zu rechnen, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Was jedoch auch zu beobachten ist: Nach dem Abebben des Berufsverkehrs und vor allem nach dem Unterrichtsbeginn an den Schulen lösen sich die Staus schnell wieder auf.

Gleichwohl: Ab Dienstag, 27. November, soll dann laut Stadtverwaltung entlang des Rudolf-von-Bennigsen-Ufers von der Straße Auf dem Emmerberge bis zum Altenbekener Damm die Fahrbahn erneuert werden. Ob es dort dann zu weitaus erheblicheren Verkehrsbehinderungen und noch längeren Staus kommt, ist zumindest nach Auskunft der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen nicht zwingend zu erwarten. Auf der VZM-Internetseite wird die geplante Straßenerneuerung als Nachtbaustelle angekündigt. Demnach soll dort von Dienstag, 27. November, bis Sonntag, 1. Dezember, nur zwischen 19 und 6 Uhr gearbeitet werden. Als Umleitungsstrecke empfiehlt die VMZ in dieser Zeit den Weg über die Straßen Altenbekener Damm, An der Bismarckschule, Siemensstraße, Hildesheimer Straße, Aegidientorplatz, Friedrichswall, Willy-Brandt-Allee, Planckstraße, Haarstraße und Auf dem Emmerberge.

Von Ingo Rodriguez