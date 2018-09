Hannover

Ein Wohnmobil ist am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Anderten und Hannover-Ost verunglückt. An Bord des Fahrzeugs mit Peiner Kennzeichen saßen drei Erwachsene zwischen 25 und 32 Jahren sowie zwei Kinder, eins von ihnen ist vier Jahre alt. Alle Insassen des Fahrzeugs wurden verletzt,ein 29-jähriger Mann schwer. Er musste mit einem Spreizgerät aus dem hinteren Bereich des Autos befreit werden. Der Patient wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule geflogen. Die 32-jährige Fahrerin, ihre 25-jährige Begleiterin und die beiden Kinder kamen in ein Krankenhaus nach Lehrte.

Zur Galerie Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 7 zwischen Anderten und dem Kreuz Hannover-Ost sind am Freitagnachmittag fünf Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Das Fahrzeug war ins Schlingern geraten und umgekippt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet der Caravan auf der mittleren Fahrbahn ins Schlingern, prallte als Folge in die Mittelleitplanke und kippte auf die Seite. Weshalb die 32-Jährige die Kontrolle über den Wohnwagen verlor, ist noch nicht bekannt. Feuerwehrsprecher Tobias Slabon spricht von einem „Trümmerfeld von Karosserieteilen“, das über die Autobahn verteilt war. Bis die Rettungskräfte eintrafen, versorgte ein im Stau stehender Arzt die fünf Verletzten. „Er leistete sofort Erste Hilfe und unterstützte die Einsatzkräfte zusätzlich“, sagt Slabon dankend.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 22 Helfern und acht Fahrzeugen vor Ort. Für die Rettungsarbeiten war die A 7 in Richtung Hamburg ab der Anschlussstelle Anderten bis etwa 17 Uhr voll gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr bis zum Abend über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu einem mehrere Kilometer langer Stau.

