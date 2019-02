Hannover

Zwei schwere Auffahrunfälle mit Lastwagen haben sich am Montagmorgen auf der A2 innerhalb kurzer Zeit ereignet: Bei Hannover-Bothfeld ist ein LKW am Stauende auf einen anderen Sattelschlepper aufgefahren. Der Fahrer ist eingeklemmt, die Feuerwehr im Einsatz. An der Stelle ist zumindest der Überholstreifen frei.

Der zweite und laut Polizei weitaus schwerere Unfall ist am Ost Kreuz: Dort sind mehrere Lastwagen am Unfall beteiligt. Die A2 ist gesperrt, der Rettungshubschrauber ist gelandet. Es hat sich aber in Fahrtrichtung Dortmund ein vier Kilometer langer Stau gebildet.

Mehr in Kürze.

Von RND/sbü