Hannover

Auf dem Messeschnellweg ist am Freitagnachmittag eine schwarze Limousine in Flammen aufgegangen. Der Notruf ging kurz nach 15 Uhr bei der Feuerwehr ein, der Einsatzort liegt in der Anschlussstelle Messe-Süd in Fahrtrichtung Laatzen. Nach ersten Erkenntnissen kümmert sich der Rettungsdienst um zwei Kinder, die möglicherweise Rauchgas eingeatmet haben.

Zur Galerie Die Feuerwehr Hannover muss ein brennendes Auto auf dem Messeschnellweg löschen.

Die Einsatzstelle ist abgesichert, die Berufsfeuerwehr Hannover und die Ortswehr Bemerode sind mit einem Löschzug vor Ort. Der Grund für den Brand im Motorraum ist noch unklar.

Von pah