Hannover

Ein Autodieb ist auf der Flucht in seiner Beute geblitzt worden. Die Polizei hat jetzt ein Foto des Gesuchten veröffentlicht, wie er am Steuer des gestohlenen Mazda CX-5 sitzt. Das Foto entstand bereits in der Nacht zu Donnerstag, 30. August, auf der Bundesstraße 65 in Peine-Rosenthal, dort war der Mann 23 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Der weiße Geländewagen mit einem Wert von 30.000 Euro wurde in der selben Nacht unter der Südschnellwegbrücke an der Willmerstraße in Döhren gestohlen. Weitere Ermittlungen führten die Polizei zu dem Blitzerfoto.

Dieser Mann wurde am Steuer des gestohlenen Mazda CX-5 in Peine geblitzt. Quelle: Polizei

Die Aufnahme ähnelt stark einem Autodieb, der bereits Mitte April wegen zu schnellen Fahrens fotografiert wurde – ebenfalls in einem gestohlenen Mazda CX-5. Damals wurde ein Wagen in der Südstadt entwendet, ein Blitzer in Laatzen-Oesselse lichtete den Dieb ab. Die Polizei schließt einen Zusammenhang momentan aber aus. „Es handelt sich um zwei verschiedene Täter“, sagt Behördensprecher Mirco Nowak. Dennoch prüfe die Ermittlungsgruppe Kfz Übereinstimmungen. Zeugenhinweise in beiden Fällen werden unter Telefon (0511) 109 55 55 erbeten.

Von pah