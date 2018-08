Hannover/Laatzen

Die Polizei sucht mit einem Blitzerfoto nach einem Mann, der Mitte April einen Mazda-Geländewagen in der Südstadt gestohlen hatte. Auf der Flucht in der Nacht zum 17. April wurde der Unbekannte kurz nach Mitternacht in seiner Beute an der Gleidinger Straße in Laatzen-Oesselse von einer stationären Tempokamera fotografiert – er war mit 70 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer unterwegs.

Die Polizei sucht diesen Mann. Er soll Mitte April einen Mazda CX-5 in der Südstadt gestohlen haben. Quelle: Polizei

„Bislang konnten die Ermittler den Standort des Fahrzeugs nicht lokalisieren“, sagt Behördensprecher Mirco Nowak. Der Mazda CX-5 wurde an der Straße Große Barlinge gestohlen und hat einen Wert von 35.000 Euro. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55.

Von pah