Hannover

Ein Autofahrer hat in der Südstadt eine Radlerin erfasst und floh unmittelbar nach dem Unfall. Der Zusammenstoß ereignete bereits am vergangenen Mittwoch, wie die Polizei jetzt mitteilt. Demnach war die 28-Jährige gegen 18.10 Uhr auf der Anna-Zammert-Straße in Richtung Bischofsholer Damm unterwegs und wollte nach links in die Tiestestraße abbiegen. Dabei wurde sie von dem Wagen angefahren, der in gleicher Richtung unterwegs war. „Der Autofahrer kümmerte sich jedoch nicht um das Unfallgeschehen und setzte seine Fahrt in Richtung Bischofsholer Damm fort“, sagt Polizeisprecher André Puiu.

Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt, mehrere Passanten kümmerten sich um die 28-Jährige. Bei dem Wagen des Unfallverursachers handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Volkswagen mit Hannover-Kennzeichen. Die Polizei sucht dringend Zeugen, allen voran die Ersthelfer nach dem Unfall. Sie werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 109 32 17 beim Kommissariat Südstadt zu melden.

Von pah