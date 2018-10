Hannover

Die Polizei hat in Badenstedt zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Die Männer hatten am Dienstag gegen 11 Uhr versucht, in ein Mehrfamilienhaus an der Badenstädter Straße einzusteigen. Anwohner bemerkten laut Polizei jedoch „laute, knackende Geräusche“ aus den oberen Stockwerken und wählten den Notruf. Die Beamten entdeckten den 35- und 40-Jährigen daraufhin in der zweiten Etage, die Einbrecher hatten die Wohnungstür aufgebrochen.

Die Männer trugen Einbruchswerkzeug bei sich und ließen sich widerstandslos festnehmen. Sie sollen noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Beim 35-Jährigen prüfen die Ermittler zudem, ob er auch weitere Einbrüche im Stadtgebiet begangen haben könnte.

Von pah