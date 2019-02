Hannover

Eine Wohnung an der Berliner Allee nahe der Marienstraße ist am Donnerstagmittag durch einen Brand verwüstet worden. Das Feuer war gegen 12.25 Uhr auf einem Balkon im vierten Stock des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr hatte die 22-jährige Mieterin noch bemerkt, wie Fensterglas zerbrach und sich die Flammen danach in ihrer Wohnung ausbreiteten. Sie und weitere zwölf Bewohner aus dem Haus und dem Nachbargebäude konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Eine 23-jährige Mutter und ihr 13 Monate altes Kind atmeten jedoch Rauchgas ein und mussten vom Rettungsdienst betreut werden.

Brandursache noch unklar

Die Feuerwehr rückte unter Atemschutz durch das Treppenhaus und von außen über eine Drehleiter in die Wohnung vor. Dort konnte der Brand schnell gelöscht werden, bereits um 12.55 Uhr wurde „Feuer aus“ gemeldet. Allerdings wurden die Zimmer durch die Flammen so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass sie vorerst nicht mehr bewohnbar sind. Die übrigen Mieter konnten nach dem Einsatz in die beiden Häuser zurückkehren. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von pah