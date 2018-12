Hannover

Folgenschwere Trunkenheitsfahrt: Ein offenbar erheblich alkoholisierter Mann ist am frühen Sonntagmorgen in Ledeburg mit seinem Auto auf der Mecklenheidestraße von der Fahrbahn abgekommen und anschließend erst gegen eine Schutzplanke, dann gegen einen Baum geprallt. Der 29-jährige Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 6 Uhr mit seinem VW Caddy von der Bundesstraße 6 abgefahren und anschließend auf der Mecklenheidestraße in Richtung Vinnhorst unterwegs. Schon vor seinem schweren Verkehrsunfall war einem 32-jährigen Zeugen die ungewöhnliche Fahrweise des VW-Fahrers aufgefallen. Demnach hatte der 29-Jährige auf der Mecklenheidestraße zunächst eine rote Ampel missachtet und war auch kurzzeitig mit seinem Fahrzeug auf den mittleren Grünstreifen geraten. An der Einmündung zur Verdener Straße kam der Hannoveraner dann nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen eine Schutzplanke und anschließend gegen einen Baum.

Rettungskräfte bemerkten bei ihrem Einsatz schließlich einen erheblichen Alkoholgeruch bei dem 29-Jährigen. Der Schwerverletzte war jedoch an der Unfallstelle nicht mehr zu einem Atemalkoholtest in der Lage. Ihm wurde deshalb später im Krankenhaus von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis liegt derzeit noch nicht vor. Bei dem Unfall entstanden durch die Wucht des Aufpralls an dem Auto, der Schutzplanke und dem Baum Schäden in Höhe von rund 15 000 Euro.

Von Ingo Rodriguez