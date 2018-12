Aus der Stadt Bußgelder - Blitzer bringen der Region Millionen-Einnahmen Die Region Hannover hat 2018 bislang 6,7 Millionen Euro an Bußgeldern etwa durch Temposünder, Rotlichtverstöße und Falschparker kassiert. Die Summe liegt leicht unter der vom Vorjahr. Die Stadt Hannover bringt es bis dato auf etwa sieben Millionen Euro.

Die Blitzer in Garbsen – wie hier an der Hannoverschen Straße in Alt-Garbsen – haben der Region dieses Jahr am meisten Bußgelder beschert. Quelle: Michael Thomas (Archiv)