Hannover

Nach dem Böllerverbot der Stadt auf zentralen Plätzen in der City an Silvester hat jetzt auch die Bundespolizei für den Hauptbahnhof eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Demnach ist es ebenfalls von 20 bis 3 Uhr untersagt, im Gebäude Feuerwerkskörper zu transportieren und abzubrennen. Die Bundespolizei begründet das Verbot zum einen damit, dass Personen durch Böller und Raketen schwer verletzt werden können. „Zudem könnte durch eine unsachgemäße Verwendung von Feuerwerkskörpern der Betrieb der Bahn beeinträchtigt werden“, sagt Angelika Kubik von der Bundespolizeidirektion Hannover.

Das Böllerverbot bezieht sich nach Angaben der Ermittler auf den gesamten Hauptbahnhof inklusive der Bahnsteige. Eine Ausnahme für den Transport bestehe nur für die Reisenden, die umsteigen oder eine Bahnfahrt antreten wollen. Durchreisende haben dann ihre Absichten „durch entsprechende Fahrausweise zu belegen“, heißt es in der Allgemeinverfügung. Menschen mit Feuerwerk im Gepäck, die in Hannover aussteigen, dürfen den Hauptbahnhof nur an den Seitenausgängen zur Lister Meile beziehungsweise Fernroder Straße verlassen – dort gilt das städtische Böllerverbot nicht.

Laut Kubik werden alle mitgeführten Knaller im Zweifel sichergestellt und vernichtet. Sollte sogar Feuerwerk im Hauptbahnhof gezündet werden, „wird ein 24-stündiger Platzverweis erlassen“. Außerdem werde der Vorfall zur Anzeige gebracht. In diesem Punkt weicht die Haltung der Bundespolizei von der der Stadt ab. Diese hatte zusammen mit der Polizeidirektion Hannover für die Verbotszonen angekündigt, ausschließlich Feuerwerkskörper bloß zu vernichten und Platzverweise auszusprechen – um die Bürokratie in der Silvesternacht so gering wie nötig zu halten.

Von pah