Hannover

Die Polizei ist auf der Suche nach Brandstiftern, die in der Nacht zu Mittwoch am Westufer des Mittellandkanals einen Motorroller angezündet haben. Ein 70-jähriger Anwohner nahe der Klabundestraße in Misburg-Nord hatte das Feuer am Dienstag gegen 23 Uhr bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 500 Euro. Die Ermittler bitten Zeugen, die in jener Nacht verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter Telefon (0511) 109 55 55 zu melden.

Von pah