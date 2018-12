Hannover

Ein Brandstifter hat in der Nacht zu Donnerstag zwei Mülltonnen am Sauerbruchweg und an der Straße In den Sieben Stücken (Groß-Buchholz) angezündet. Im zweiten Fall hatten die Flammen bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits auf einen Zaun und einen geparkten Mazda CX-7 übergegriffen. Die Notrufe gingen gegen 1.15 Uhr ein, die Brände konnten zügig gelöscht werden.

Dennoch beträgt der entstandene Schaden laut Polizei rund 3000 Euro, der Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 109 33 17 bei der Polizei zu melden.

Von pah