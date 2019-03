Schulleiter Andreas Kathmann fordert im Bezirksrat, dass auch die Grundschule Brüder Grimm Roma-Kinder bekommt. Die Stadt hatte Romafamilien aus einer menschenunwürdigen Notunterkunft in Lahe in die neue Unterkunft an der Podbi umquartiert. Die Adresse gehört zum Einzugsgebiet der Grundschule Mengendamm.