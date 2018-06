Hannover

Vom 1. bis zum 19. August findet am Maschsee in Hannover wieder das Maschseefest statt. Über eine Millionen Besucher genießen in dieser Zeit die vielen musikalischen Highlights auf den Bühnen rund um den See, das gute Essen und die entspannte Atmosphäre. Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen für einen entspannten Aufenthalt auf dem beliebten Fest zusammengetragen. Der Eintritt auf das Festgelände ist wie immer kostenlos.

Die Anreise zum Maschseefest in Hannover

Veranstalter und die Stadt weisen dringlich daraufhin, nicht mit dem Auto direkt zum Fest zu fahren. Sie können die Park & Ride-Angebot bei der Stadtbahnenendpunkte sowie der S-Bahnen der Region Hannover nutzen. Zusätzlich steht der Schützenplatz Hannover als Parkfläche zur Verfügung. Die Öffentlichen Verkehrsmittel oder ein Fußmarsch eignen sich am besten. Die Üstra hat eigens für das Maschseefest die Sonderbuslinie 267 eingerichtet. Die Busse starten an der Haltestelle „Kröpcke“ und fahren bis „Maschsee Strandbad“ und wieder zurück. Auf dem Rückweg enden sie an der Haltestelle „Kröpcke / Theaterstraße“. Montags bis donnerstags sind die Busse von ca. 17 Uhr bis etwa 1 Uhr unterwegs, freitags und sonnabends von circa 16 Uhr bis etwa 2.30 Uhr und sonntags von circa 13 Uhr bis etwa 1 Uhr. Eine gute Alternative ist das Fahrrad, aber Achtung, der Fahrradweg auf der Seeseite am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer st in dem Zeitraum vom 20. Juli bis zum 25. August nicht befahrbar. Auf der gegenüber liegenden Seite vom Kurt-Schwitters Platz beim Sprengel Museum ist bis zum Altenbekener Damm ein Fahrradweg vorgesehen.

Das gastronomische Angebot auf dem Maschseefest

Ein Grund, warum mehrere tausend Besucher jedes Jahr zum Maschseefest strömen, ist das vielfältige gastronomische Angebot bei den Feierlichkeiten. Ob südafrikanische Speisen, Tiroler Spezialitäten, Burger oder die gute alte Bratwurst mit Pommes Frites – das Maschseefest kennt kulinarischen Grenzen. Am Nordufer sind auch in diesem Jahr wieder das Restaurant Aresto, die Bar Sushin und das Tiroler Seehaus dabei. Am Ostufer wird wie letztes Jahr die Sylt Lounge aufgebaut sowie das Food Village. Eisermanns San Francisco-Areal verköstigt die Gäste mit Süßkartoffelpommes und Burgern. Mit Gosch Sylt gibt es auch wieder beliebte Speisen wie Thai-Nudeln und Flusskrebs-Taschen. Das Restaurant Clichy versorgt den anspruchsvollen Gaumen mit hochwertigen Gerichten. Am Westufer geht es wieder gewohnt wuselig und stylisch zu: Hier erstreckt sich die Foodmeile West, die Radio 21-Lounge und der Bereich Waldkater meets Spain. Am Südufer gibt es das Pier 51 als Anlaufpunkt, die Löwenbastion und die Maschseequelle. Verdursten oder verhungern muss bei diesem Fest garantiert niemand.

Musikalisches Bühnenprogramm auf dem Maschseefest

Der Maschsee wird wieder zum Festival-Areal. An der Bühne des Nordufers gibt es eine musikalische Weltreise. Hier treten internationale, aber auch lokale Bands auf. An der Löwenbastion-Bühne gibt es spannende Live-Musik. Neu ist die sogenannte „The Wild Geese-Bühne“. Erstmals sorgt das Team vom Wild Geese Irish Pub für irische Stimmung beim Maschseefest. Zusätzlich gibt es Karaoke-Events, Pub-Quiz und internationale Musiker. An der Bühne der Maschseequelle stellt sich die Frage „Original oder Cover?“ Hauptsache mitsingen laute die Antwort! Das können die Besucher der Karibik an der Maschseequelle. Beim Pier 51 können sich Gäste über Live-Musik & DJ's freuen. Es gibt handgemachte Livemusik und DJ’s mit lateinamerikanischem Sound im Pier Garten.

Von Marleen Gaida