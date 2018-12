Hannover

Die Polizei hat anlässlich einer europaweiten Kontrollwoche zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr in der Region Hannover deutlich mehr Verstöße registriert als noch im Dezember des vergangenen Jahres. Das hat jetzt die Polizeidirektion Hannover nach der Auswertung der siebentägigen Kontrollaktion mitgeteilt.

Demnach wurden in der vergangenen Woche zwischen Dienstag, 11. Dezember, und Montag, 17. Dezember an wechselnden Standorten 790 Verkehrsteilnehmer kontrolliert – darunter 728 Auto- und zwei Motorradfahrer. Bei 17 besteht laut Polizeiauswertung der Verdacht, dass sie zum Zeitpunkt der Kontrolle unter Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Der höchste Atemalkoholwert von genau 2,89 Promille wurde in der Innenstadt Hannovers gemessen. Darüber hinaus waren drei der überprüften Fahrer ohne Führerschein unterwegs. In drei weiteren Fällen bestand keine Haftpflichtversicherung. Festgestellt wurden außerdem insgesamt 135 Verkehrsordnungswidrigkeiten wie beispielsweise Fahren ohne Anschnallgurt und unerlaubte Handynutzung.

Zum Vergleich: Im Dezember 2017 hatte die Polizei sogar 923 Fahrer kontrolliert und nur fünf Verstöße registriert. Der höchste Atemalkoholgehalt betrug 1,66 Promille.

Die europaweiten Kontrollen werden von und mit der Vereinigung europäischer Verkehrspolizeien TISPOL (European Traffic Police Network) organisiert. Sie haben zum Ziel, die Verkehrssicherheit zu verbessern sowie die Zahl der Todesopfer und Schwerverletzten zu senken.

Von Ingo Rodriguez