Hannover

Wenn die bunten Blätter langsam von den Bäumen fallen und die Natur wie zu keiner anderen Jahreszeit in ein goldenes Licht getaucht wird, ist der Herbst da.

Für viele Deutschen ist dies die schönste Zeit des Jahres. Der Fotograf Julian Stratenschulte war in Hannover unterwegs und hat ein paar besonders stimmungsvolle Fotos gemacht.

Zur Galerie Das Stadtbild von Hannover erscheint aktuell wieder einmal in einem warmen Gelb, bevor die Blätter langsam von den Bäumen fallen.

Die schönsten Aktivitäten im Herbst

In den nächsten Tagen wird es in Hannover für den Herbst noch mal ungewöhnlich warm. Das Thermometer steigt auf bis zu 18 Grad.

Für überzeugte Couch-Potatoes mögen Sport und Freizeit zwei unvereinbare Bereiche sein - dabei ist es im Herbst mitunter viel angenehmer, draußen Sport zu betreiben. Da das Wetter weder zu heiß noch zu kalt ist, eignet sich die Zeit besonders gut fürs Laufen oder Fahrradfahren. Weitere Tipps finden Sie hier.

Für Unternehmer, die lange Abende weder auf dem Sofa, noch beim Sport verbringen wollen, gibt es viele Veranstaltungstipps in diesem Herbst. Vor allem Konzerte gibt es in diesem November reichlich: Madsen sind am 16., OK-Kid am 20. und Tonbandgerät am 23. November im Capitol. Entdecken Sie weitere Tipps fürs Ohr, zum Engagieren oder zum Abtanzen.

Zur Galerie Die HAZ sucht die schönsten Herbst-Bilder ihrer Leser – und hier in dieser Bildergalerie sammeln wir eine Vorauswahl der Aufnahmen. Das beste Foto landet am Ende in der Print-Ausgabe der Zeitung.

Von af/RND