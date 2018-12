Hannover

Ein Streifenwagen der Polizei ist in der Nacht zu Freitag in einen Unfall am Welfenplatz verwickelt worden. Die Beamten waren gegen 1.15 Uhr mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Diebstahl in einer Tankstelle an der Podbielskistraße, als der VW Passat von einem Honda Jazz erfasst wurde. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung von Kriegerstraße und Welfenplatz, nach Angaben der Ermittler hätte der Streifenwagen Vorfahrt gehabt. „Dort gilt nachts rechts vor links, wenn die Ampel ausgeschaltet ist“, sagt Behördensprecher Philipp Hasse.

Die 30 und 21 Jahre alten Beamten sowie die 31-jährige Honda-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen und kamen in Krankenhäuser, eins der beiden Fahrzeuge wurde zudem gegen den Ampelschaltkasten gedrückt. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Auf HAZ-Nachfrage bestätigt Hasse, dass der Streifenwagen das Martinshorn nicht eingeschaltet hatte. Aber dennoch werde die 31-Jährige als Unfallverursacherin geführt, da sie an der Kreuzung generell hätte warten müssen. Die beiden Polizisten sind weiterhin dienstfähig.

Der Dieb an der Podbi konnte allerdings nicht gefasst werden. Zwar sei der Unfall-Streifenwagen nicht das einzige alarmierte Fahrzeug gewesen, „allerdings haben wir den Verdächtigen nicht mehr bekommen“, so Hasse. Die Suche nach dem Dieb dauert an.

Von pah