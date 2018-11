Hannover

Ein 58-Jähriger ist in der Nacht zu Montag bei einem Küchenbrand in der List verletzt worden. Nachbarn in dem Haus an der Thomasstraße hatten den Rauchmelder gegen 2.45 Uhr gehört und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zur Wohnung im Erdgeschoss und konnte den Brand binnen weniger Minuten unter Kontrolle bringen. Der Bewohner kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die übrigen Mieter hatten sich in Sicherheit gebracht, außerdem musste die Feuerwehr eine Katze retten. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar, die Ursache für das Feuer ist unklar. Die Polizei hat die Brandermittlungen aufgenommen. Laut Feuerwehr wird der Schaden auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Von pah