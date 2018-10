Hannover

Die Polizei hat in der Nacht zu Montag einen 30-Jährigen festgenommen, der offenbar in ein Handygeschäft einbrechen wollte. Mehrere Fußgänger hatten den Beamten gegen 2.40 Uhr berichtet, dass der Mann mehrfach gegen eine Scheibe des Ladens getreten habe, „bis diese zu Bruch ging“, sagt Behördensprecher André Puiu. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, war der Täter bereits ohne Beute geflohen. „Er hatte sich aber in einer nahegelegenen Bankfiliale versteckt, wo ihn die Fahnder wenig später festnahmen“, so Puiu weiter. Dem 30-Jährigen wird versuchter schwerer Diebstahl vorgeworfen, er soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von pah