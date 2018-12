Hannover

Ein Trickbetrüger hat am Mittwoch eine Seniorin in Badenstedt mit einer besonders perfiden Masche hereingelegt und erbeutete 12.000 Euro: Der Mann gab sich als Polizist aus und spielte der 79-Jährigen am Telefon eine gefälschte Tonbandnachricht vor, in der ein vermeintlicher Dieb auch Geld aus dem Haus der älteren Dame stehlen wolle. „Der angebliche Beamte sagte der Frau, dass in der Nachbarschaft bereits ein Einbruch stattgefunden habe“, sagt Behördensprecher André Puiu.

Der Täter rief die 79-Jährige anschließend den Vormittag über mehrfach an und verunsicherte sie zunehmend. „Letztlich forderte er die Frau auf, alles Geld von der Bank abzuheben und dieses in einer Mülltonne in der Nähe zu deponieren“, sagt Puiu. Die Polizei würde die 12.000 Euro sicher verwahren. Der Trickbetrüger bestellte für die 79-Jährige sogar ein Taxi, mit dem sie zum Geldinstitut gefahren wurde. Als die Frau das Geld gegen 15.15 Uhr wie vereinbart an der Ecke von Woermannstraße und Wegsfeld in eine Mülltonne gelegt hatte, erschien auch schon ein Junger mann, der das Geld an sich nahm.

Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß und trug eine blaue Jeans, eine olivfarbene Jacke und eine dunkle Mütze. Zeugen, die den Trickbetrüger gesehen oder Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter Telefon (0511) 109 55 55 bei der Kriminalpolizei.

Von pah