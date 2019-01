Hannover

Zwei maskierte Räuber haben sich am Dienstagmorgen als Postboten ausgegeben und einen 90-Jährigen in Waldhausen überfallen. Die Unbekannten hatten gegen 10.30 Uhr an der Tür eines Mehrfamilienhauses an der Güntherstraße geklingelt und behauptet, sie müssten eilige Post zustellen. „Als der 90-Jährige daraufhin die Tür öffnete, drängten ihn die beiden Räuber in die Wohnung“, sagt Polizeisprecher André Puiu. „Dort hielt ihn ein Täter in Schach, während sein Komplize nach Wertsachen suchte.“

Die Räuber erbeuteten Geld und Schmuck, anschließend flohen die beiden aus dem Gebäude. Obwohl die Polizei sofort nach dem Überfall gerufen wurde, verlief die Fahndung nach den Tätern erfolglos. Während des Überfalls trugen die osteuropäisch aussehenden Männer dunkle Kleidung und Handschuhe, ihre Gesichter hatten sie hinter dunklen Mützen und Schals versteckt.

Ein Gesuchter ist etwa 1,70 Meter groß, 35 bis 40 Jahre alt und trug eine dunkle Umhängetasche. Sein Komplize wird auf etwa 28 Jahre geschätzt und war ungefähr 1,80 Meter groß. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter Telefon (0511) 109 55 55.

Von pah