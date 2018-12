Hannover

In der Wohnung eines 59 Jahre alten Mannes am Niedersachsenring ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen hatten sich im Wohnzimmer ausgebreitet, die Nachbarin hatte den piependen Rauchmelder gegen 13 Uhr bemerkt. Die Feuerwehr konnte den Brand im Hochparterre schnell löschen, allerdings wurde das Wohnzimmer beschädigt und in der restlichen Wohnung hatte sich der Rauch ausgebreitet. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der Mieter blieb unverletzt, der 59-Jährige war zum Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei wird die Wohnung in den kommenden Tagen untersuchen.

Von pah