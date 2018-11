Hannover

Die Feuerwehr ist am frühen Freitagmorgen zu einem Brand in einem Hochhaus an der Dunantstraße (Vahrenheide) gerufen worden. Der Keller des Gebäudes war gegen 5 Uhr komplett verraucht, das Feuer war dort in einem Drahtverhau ausgebrochen. Bereits wenige Minuten später hatten die Einsatzkräfte den Brand und weitere Glutnester gelöscht, verletzt wurde niemand. Die Bewohner des Hauses konnten in ihren Wohnungen bleiben. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde der Keller ausgiebig belüftet und vom Rauch befreit. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die Schadenshöhe ist zurzeit nicht bekannt.

Von pah