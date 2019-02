Hannover

Die Feuerwehr Hannover ist am Sonntagnachmittag zu einem Dachstuhlbrand im Stadtteil Ahlem gerufen worden. Gegen 16 Uhr mussten die Retter ausrücken, demnach war das Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Richard-Lattorf-Straße ausgebrochen. Über mögliche Verletzte gibt es derzeit noch keine Angaben, der Einsatz dauert an.

Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, unter anderem wurden zwei Drehleitern zur Brandbekämpfung in Stellung gebracht. Die Richard-Lattorf-Straße ist rund um den Einsatzort gegenüber der Grundschule Ahlem bis auf Weiteres voll gesperrt.

Mehr in Kürze.

Von pah