Hannover

Papier in einem Lagerraum im Hauptbahnhof Hannover hat am Donnerstagmorgen Feuer gefangen. Die Brandmeldeanlage schlug gegen 8.30 Uhr Alarm, kurz darauf meldeten auch Anrufer Rauch im nördlichen Teil der Ladenpassage. Der Einsatzort lag am Seiteneingang an der Ecke von Rundestraße und Lister Meile hinter der Burger-King-Filiale. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an. „Um eine Gefährdung von Personen auszuschließen, wurde die Erdgeschossebene im nördlichen Bereich gesperrt“, sagt Feuerwehrsprecher Rainer Kunze.

Bahnverkehr nicht beeinträchtigt

Ein Atemschutztrupp rückte vor und entdeckte das schwelende Papier im Lagerraum. Es konnte schnell gelöscht werden, bereits um 8.54 Uhr war die Gefahr beseitigt. Im Anschluss wurde der hintere Bereich des Hauptbahnhofs mit Belüftungsgeräten vom Rauch befreit, um 10 Uhr war der Einsatz beendet. Kunze: „Der Bahnverkehr war nicht beeinträchtigt.“ Die Brandursache ist noch nicht bekannt, die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Von pah