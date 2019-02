Hannover

Die Feuerwehr Hannover ist am Sonntagnachmittag zu einem Dachstuhlbrand im Stadtteil Ahlem gerufen worden. Gegen 16 Uhr mussten die Retter ausrücken, demnach war das Feuer in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus an der Richard-Lattorf-Straße ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine 86-jährige Frau am Fenster ihrer Wohnung im zweiten Stock, die Helfer retteten sie über eine Drehleiter. „Sie ist unverletzt“, sagt Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak. Vorsorglich sei die Frau aber doch in ein Krankenhaus gebracht worden. Insgesamt betreuen die Einsatzkräfte derzeit fünf Bewohner des Hauses, sie alle seien aber unverletzt.

Nach knapp einer Stunde war das Feuer zwar unter Kontrolle, allerdings ziehen sich die Löscharbeiten weiter hin. „Der Brand hat sich von der ausgebauten Dachgeschosswohnung bis in den eigentlichen Dachstuhl ausgebreitet“, sagt Pawlak. Das Problem vor Ort: Die Feuerwehr kann die Flammen lediglich von innen und von der Straßenseite bekämpfen, der rückseitige Bereich ist auch mit Drehleiter nicht zugänglich.

Anwohner berichten von lautem Knall

Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner berichten der HAZ allerdings von einem lauten Knall, der dem Brand vorausgegangen sein soll.

Wie lange die Löscharbeiten noch andauern, ist derzeit nicht abzusehen. Die Feuerwehr ist mit rund 50 Kräften im Einsatz. Das betroffene Haus befindet sich schräg gegenüber der Grundschule Ahlem, die Richard-Lattorf-Straße ist in dem Bereich bis auf Weiteres voll gesperrt.

Von pah