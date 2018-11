Hannover

In Stöcken ist am Dienstagmorgen ein Streit zwischen zwei Frauen eskaliert. Eine 43-Jährige soll dabei gegen 6 Uhr versucht haben, ihre Kontrahentin an der Stadtbahnhaltestelle Stöckener Markt vor eine Bahn zu stoßen. „Unbeteiligten gelang es, die 35-Jährige festzuhalten und auf diese Weise einen Sturz auf die Gleise zu verhindern“, sagt Polizeisprecher Sören Zimbal. Offenbar hatten die zwei Frauen bereits seit Längerem andauernde Streitigkeiten.

Bereits vor dem Schubsen waren die beiden in eine heftige Auseinandersetzung verwickelt. Laut Polizei stritten sich die Frauen auf dem Bahnsteig Richtung Innenstadt, dabei schlug die 43-Jährige der anderen ins Gesicht und riss ihr Haare aus. Kurz darauf sei es zu dem Schubsen gekommen, als eine Bahn der Linie 5 einfuhr. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die 43-Jährige.

Unmittelbar nach dem Vorfall entfernten sich die beiden Frauen von der Stadtbahnhaltestelle, die 35-Jährige ging erst am späten Nachmittag zur Polizei. Da die Aussagen der mutmaßlichen Angreiferin und ihrem Opfer nach Angaben der Ermittler widersprüchlich sind, werden nun Zeugen gesucht. Unter anderem die Helfer vom Bahnsteig werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 109 38 15 zu melden.

Von pah