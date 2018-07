Hannover

In Höhe der Haltestelle Fiedelerstraße ist am Mittwoch ein Fußgänger mit einer stadtauswärts fahrenden Stadtbahn zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 14.50 Uhr, die Person wurde leicht verletzt. Der Betroffene wurde vom Rettungsdienst behandelt, die Ursache für den Zusammenstoß ist noch unklar. Die Hildesheimer Straße war an der Haltstelle auf eine Spur verengt.

Außerdem hatte die Üstra einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Linien 1, 2 und 8 fuhren aus Richtung Stadt nur bis zum Döhrener Turm, aus der Gegenrichtung war an der Bothmerstraße Schluss. Auf dem Abschnitt dazwischen verkehrten Busse. Gegen 16 Uhr fuhren die Stadtbahnen wieder wie gewohnt.

Von Peer Hellerling