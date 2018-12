Hannover

Zeugen gesucht: Eine 20 Jahre alte Frau ist am Dienstagnachmittag in der Innenstadt beim Überqueren der Rathenaustraße von einem Geländewagen erfasst worden und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei flüchtete der bislang unbekannte Fahrer anschließend von der Unfallstelle. Deshalb ermitteln die Beamten nun wegen Fahrerflucht und suchen dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer des grauen Geländewagens gegen 16.15 Uhr aus der Theaterstraße nach rechts in die Rathenaustraße abgebogen und hatte dabei hinter der Einmündung und etwa 20 Meter hinter einem Fußgängerüberweg die 20-Jährige mit seinem Auto angefahren. Die junge Frau wurde zu Boden geschleudert und erlitt dabei leichte Verletzungen. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05 11) 1 0918 88 entgegen.

Von Ingo Rodriguez