Hannover

In einer Kolonie des Kleingärtnervereins Bothfeld ist am Sonntagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache eine Gartenlaube in Brand geraten und anschließend vollständig ausgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde dabei niemand verletzt. Laut Einsatzleitung konnte jedoch nur durch ein schnelles Eingreifen der Rettungskräfte das Übergreifen des Feuers auf eine angrenzenden Laube verhindert werden. Die Feuerwehr war gegen 15.40 Uhr alarmiert worden und wenig später in der Kolonie „ Bothfeld“ an der Straße Am alten Gehäge eingetroffen. Zu diesem Zeitpunkt war die betroffene Gartenlaube bereits komplett in Brand geraten. Kurze Zeit später hatten die Einsatzkräfte das Feuer aber schon gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Ingo Rodriguez