Schüler erinnern an Pogromnacht

Aus der Stadt Gedenken - Schüler erinnern an Pogromnacht Mit Gedenkveranstaltungen erinnert Hannover an die Pogromnacht, bei der vor 80 Jahren jüdische Einrichtungen zerstört wurden. Am Gedenkort für die niedergebrannte Synagoge legten Schüler Blumen nieder.

Erinnerung an das Unrecht: Vertreter von Stadt, Region und Gemeinden legten Kränge am Gedenkort in der Roten Reihe nieder. Quelle: Benne