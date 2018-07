Hannover

Polizeibeamte haben in der Nacht zu Mittwoch einen 43-Jährigen festgenommen. Der 43-Jährige steht im Verdacht, gegen 0.45 Uhr in einen Getränkemarkt an der Bemeroder Straße eingebrochen zu sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens die Polizei alarmiert, als dieser auf den Einbruch aufmerksam geworden war. So kam es dazu, dass der Mann mit mehreren Weinflaschen in der Hand ausgerechnet in dem Moment aus der aufgebrochenen Eingangstür des Getränkemarkts ging, als die Einsatzkräfte an der Bemeroder Straße eintrafen, die ihn direkt festnahmen.

In der näheren Umgebung fanden die Beamten zudem einen bereitgestellten Rucksack, in dem sich weitere alkoholische Getränke sowie Zigarettenschachteln befanden. Die Polizei geht davon aus, dass auch diese Artikel gestohlen wurden. Der Rucksack wurde von den Einsatzkräften sichergestellt.

Wie die Polizei mitteilt, erwartet den 43-Jährigen bereits am heutigen Mittwoch ein beschleunigtes Gerichtsverfahren.

Von RND/ms