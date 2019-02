Hannover

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag den Eingangsbereich des Hifi-Geschäfts Thorenz in der Innenstadt von Hannover mit Gülle attackiert. „Am Morgen stank es bestialisch“, sagt Inhaber Jürgen Thorenz der HAZ. Sowohl die Wände als auch die gläsernen Eingangstüren sind übersät mit braunen Flecken, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. „Es wurden erst einmal Messungen angestellt, um was es sich handelt“, sagt Thorenz. Am Sonntag sei noch alles in Ordnung gewesen. Der Gülle-Anschlag wurde entdeckt, als der Inhaber und seine Angestellten am Montag zur Arbeit erschienen.

Die Polizei ermittelt, wer hinter dem Anschlag steckt. Quelle: Michael Thomas

Wer hinter dem Angriff an der Karmarschstraße steckt, ist unklar. Eventuell könnte es etwas mit der Schließung des Hifi- und TV-Geschäfts zu tun haben, Ende Februar macht Thorenz endgültig zu. „Vielleicht hat sich jemand aufgeregt“, überlegt der Inhaber. „Manche Menschen können beim Schlussverkauf schon etwas rabiat werden.“ Allerdings falle Jürgen Thorenz niemand ein, der einen solchen Anschlag verübt haben könnte.

Kunden müssen durch den Hausflur

Zurzeit sind der Eingangsbereich und Teile des Gehwegs wegen der Untersuchungen abgesperrt. Thorenz muss seine Kunden vorerst über den Hausflur in sein Geschäft führen. Wie lange der Eingangsbereich geschlossen sein wird und ob der Dreck einfach bloß abgewaschen werden kann, sei laut Thorenz derzeit noch nicht einzuschätzen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Güllewerfer aufgenommen.

Von Peer Hellerling