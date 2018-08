Sie fertigt Hüte seit mehr als 30 Jahren. Jetzt feiert Astrid Ries 20-jähriges Jubiläum mit ihrem Geschäft am Lindener Marktplatz 10. Zu Anlässen wie dem Ascot-Renntag am Sonntag verkauft sie besonders viele Hüte – in allen Farben und Formen.